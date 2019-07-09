Страшное ДТП в Сынжерей: шесть человек госпитализированы (ВИДЕО)

Страшное ДТП в Сынжерей: шесть человек госпитализированы (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись у въезда в село Николаевка. Шестеро из семи человек, находящихся в машинах, были госпитализированы. Среди пострадавших два ребёнка.

Авария произошла приблизительно в 12.00. На дороге столкнулись автомобиль марки Renault Scenic, в котором находились 2 человека, и Opel Omega, в салоне которого находились 5 человек. В результате ДТП один из автомобилей вылетел с проезжей части, передаёт jurnal.md.

На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента.

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