Страшное ДТП в столице: двое человек погибли (ФОТО)

Инцидент произошёл этим утром на улице Чуфля, на пересечении с улицей Букурешть. В результате аварии погибли двое человек.

Согласно первичной информации, погибшими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года из Новых Анен. Автомобиль, в котором они находились, на большой скорости врезался в столб и перевернулся, пишет tv8.md.

По данным Департамента полиции Кишинева, ещё двое пострадавших доставлены в больницу. Один из молодых людей находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован в реанимационное отделение, а у четвёртого мужчины незначительные травмы.

По словам полицейских, водитель Honda был пьян и перемещался на высокой скорости. В какой-то момент мужчина потерял управление и врезался в электрический столб.

Обстоятельства инцидента выясняются.