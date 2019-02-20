Страшное ДТП в Магдачештах: водитель заснул за рулём и влетел в парапет (ФОТО)

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Авария произошла накануне вечером в селе Порумбень, недалеко от Магдачешт. Легковой автомобиль на скорости протаранил ограждение на дороге.

Люди закона вмешались на месте, чтобы определить обстоятельства, при которых произошла авария.

Как рассказала zugo.md Ирина Бурдужан, пресс-секретарь Инспектората полиции Криулян, водитель заснул за рулём. Мужчина прошёл тест на алкоголь, который показал, что водитель был трезв.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.