Страшное ДТП в Григориополе унесло жизнь водителя (ФОТО)

Дорожный инцидент произошёл вчера вечером около села Буторы Григориопольского района, на трассе Тирасполь-Каменка.

48-летний подвыпивший мужчина, находящийся за рулём Volkswagen Sharan, не справился с управлением и въехал на скорости в дерево. Водителя доставили в местную больницу, однако от полученных травм мужчина скончался.

Ещё один водитель, 45-летний житель с. Малаешты, доставлен в больницу с переломом правой ключицы. Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, мужчина также сел за руль в нетрезвом состоянии.