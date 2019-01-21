Страшное ДТП в Глодянах: мертвецки пьяный водитель задавил пешехода

Страшное ДТП в Глодянах: мертвецки пьяный водитель задавил пешехода

Авария произошла вчера на выезде из села Гиждияны Глодянского района. 49-летний житель села Кобань, находясь в состоянии, близком к алкогольной коме, вылетел на дорогу и сбил 70-летнюю женщину.

Водитель автомобиля Volkswagen прошёл тест на алкотестере, который показал 1,51 мг/л содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, пишет publika.md. В результате полученных тяжёлых травм женщина скончалась.

Мужчина был задержан на 72 часа до выяснения обстоятельств. Ему грозит тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет, а также запрет на управление автомобилем.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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