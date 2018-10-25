Страшное ДТП с погибшим в Унгенах: мотор машины отлетел на несколько метров (ВИДЕО)

Мужчина скончался по дороге в больницу после того, как врезался на своей машине в дерево. Инцидент произошел минувшим вечером на выезде из села Блиндешть Унгенского района.
По информации полиции, 26-летний уроженец Унген, находясь за рулем машины марки Ford, потерял управление и влетел в дерево. Удар был настолько сильным, что мотор автомобиля отлетел на несколько метров. Водитель погиб по дороге в больницу, пишет protv.md.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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