Страшное ДТП с погибшим в Унгенах: мотор машины отлетел на несколько метров (ВИДЕО)

Страшное ДТП с погибшим в Унгенах: мотор машины отлетел на несколько метров (ВИДЕО)

Мужчина скончался по дороге в больницу после того, как врезался на своей машине в дерево. Инцидент произошел минувшим вечером на выезде из села Блиндешть Унгенского района. 

По информации полиции, 26-летний уроженец Унген, находясь за рулем машины марки Ford, потерял управление и влетел в дерево. Удар был настолько сильным, что мотор автомобиля отлетел на несколько метров. Водитель погиб по дороге в больницу, пишет protv.md.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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