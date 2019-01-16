Страшное ДТП на трассе Оргеев-Резина: легковушка выехала на встречку и врезалась в пассажирский микроавтобус (ФОТО)

Страшное ДТП на трассе Оргеев-Резина: легковушка выехала на встречку и врезалась в пассажирский микроавтобус (ФОТО)

Сразу троим гражданам понадобилась медицинская помощь после того, как пассажирский микроавтобус, следующий по маршруту Кишинёв-Кобыльня, столкнулся с выехавшим на встречную полосу автомобилем KIA. Авария произошла сегодня утром на трассе Оргеев-Резина, недалеко от села Кипирчень.

По словам пресс-секретаря ГИЧС Марианы Бециву, к месту аварии прибыли экипажи полиции, скорой помощи, а также команда спасателей из Оргеева. На данный момент известно, что на автомобиле KIA было установлено колесо с летней шиной, пишет deschide.md.

34-летний водитель Kia Rio, с которым в салоне находилось ещё двое человек, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, следовавший по маршруту Кишинёв-Кобылня. В салоне автобуса находилось 14 пассажиров. Предварительно причиной аварии является несоблюдение скоростного режима в зимних условиях, – уточнила пресс-секретарь ГИЧС.

В результате ДТП пострадали три человека: 26-летний пассажир KIA, а также два пассажира микроавтобуса 20 и 72 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

 

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