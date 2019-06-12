Страшное ДТП на Ботанике: водитель въехал в остановку, один человек скончался (ФОТО 18+)

Страшное ДТП на Ботанике: водитель въехал в остановку, один человек скончался (ФОТО 18+)

Серьёзная авария произошла этим утром на улице Сармизеджетуза столичного сектора Ботаника. Водитель, не справившись с управлением, въехал в остановку, на которой стояли люди, ждавшие общественный транспорт.

Согласно предварительным данным, четыре человека получили травмы, а один – скончался. Причина, по которой водитель потерял контроль над рулевым колесом, остаётся неизвестной, передаёт publika.md.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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