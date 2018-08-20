Страшно: большинство мостов Кишинева требуют ремонта, а некоторые – срочного

Мосты столицы нуждаются в текущем ремонте, а три из их – на улицах М. Витязул, Албишоара и Измаильской – требуют срочных работ.

Об этом в ходе оперативного заседания в примэрии Кишинева заявил глава управления транспорта и путей сообщения Виталие Бутучел. Состояние мостов, которое уже давно оставляет желать лучшего, приковало внимание столичных властей лишь после страшной трагедии в Италии, где рухнул автомобильный мост.

По словам Бутучела, власти обратятся к специалистам для проведения экспертиз. По их результатам, которые будут готовы спустя несколько месяцев, начнутся проектирование, планирование затрат и собственно ремонт.

Стоит отметить, что ранее специалисты заявили: 40% мостов в стране находятся в аварийном состоянии.

Неоднократно говорилось и о столичном Виадуке: эксперты заявляли о необходимости его проверки в связи с возрастом, возросшим потоком транспорта и подмывающим опоры ручьём. Также налицо преступно небрежный текущий ремонт дорожного полотна на этом мосту.