Страшная трагедия в Вулканештах: в ходе ссоры был застрелен местный житель

Страшная трагедия в Вулканештах: в ходе ссоры был застрелен местный житель

37-летний житель села Вулканешты погиб в результате огнестрельного ранения. По предварительной информации, пятеро сельчан пришли в дом жертвы и затеяли скандал, который перерос в драку.

В ходе ссоры один из агрессоров в возрасте 24 лет вытащил пистолет, хранимый незаконно, и выстрелил несколько раз. В результате жертва скончалась на месте, пишет publika.md.

Четверо мужчин были задержаны по обвинению в хулиганстве. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Стрелявшему мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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