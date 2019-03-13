Страшная находка: жителя Калараша нашли повешенным в столичном парке

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Прохожий обратился в полицию после того, как вчера утром обнаружил труп мужчины на берегу озера в парке “Ла Извор” на Буюканах.

Прибывшая на место оперативная группа обнаружила мужчину, повешенного на дереве на берегу озера. На теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти, пишет deschide.md.

По словам главы ИП Буюкан Алексея Гросу, погибшим оказался 40-летний мужчина, уроженец Каларашского района. Перед смертью мужчина не оставил прощальной записки.

Мужчина был женат на жительнице столицы, детей у него не было. Жена погибшего рассказала, что мужчина вышел из дома, не сказав, куда идёт. У него не было серьёзных проблем, из-за которых он мог бы покончить с собой, – уточнил Гросу.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также причины, по которым мужчина совершил самоубийство.