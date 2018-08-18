Страшная находка: житель села Леушаны копал во дворе канализацию и обнаружил три человеческих скелета (ВИДЕО)

По словам владельца земельного участка, скелеты находились один на другом. В яме были найдены и личные вещи умерших.

Страшная находка была сделана жителем села Леушаны Хынчештского района. Всё произошло, когда он копал канализационную яму и в один момент наткнулся лопатой на что-то твёрдое, передаёт voceabasarabiei.md. Мужчина продолжил работу, а позже выяснилось, что в яме находятся три человеческих скелета.

– Сначала я нашёл один скелет. А позже обнаружил и обувь. Тогда понял, что их тут больше. В итоге нашёл три скелета. Такое ощущение, что они были брошены один на другой, – рассказал владелец участка.

В тот же день вызвали полицейских и примара села. Они пришли, но ничего не предприняли для изъятия скелетов. А местный настоятель церкви призвал людей отнести кости на кладбище для их дальнейшего захоронения.

До сих пор остаётся неизвестным, чьи это скелеты и что именно привело к смерти людей. Органы правопорядка сообщили, что в ближайшие дни будут оглашены результаты экспертизы. Местные жители в свою очередь считают, что скелеты принадлежат немецким солдатам, которые во время Второй мировой войны были захоронены в регионе. Об этом свидетельствует и найденная на месте обувь с железными шипами, предположительно, немецкого производства.