Страшная находка: житель Григориополя нашёл на своём участке человеческие останки (ФОТО)

Страшная находка: житель Григориополя нашёл на своём участке человеческие останки (ФОТО)

Кости и череп обнаружил 54-летний житель Григориопольского района на своём дачном участке. Мужчина сажал виноград. На глубине около полуметра садовод наткнулся на фрагмент черепа.

Дачник незамедлительно позвонил в сельский совет и рассказал о своей находке. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, пишет mvdpmr.org.

По предварительным данным, мужчина наткнулся на захоронение времён Великой Отечественной войны. Человеческие останки были изъяты и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md