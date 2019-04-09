Страшная находка: житель Григориополя нашёл на своём участке человеческие останки (ФОТО)

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Кости и череп обнаружил 54-летний житель Григориопольского района на своём дачном участке. Мужчина сажал виноград. На глубине около полуметра садовод наткнулся на фрагмент черепа.

Дачник незамедлительно позвонил в сельский совет и рассказал о своей находке. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, пишет mvdpmr.org.

По предварительным данным, мужчина наткнулся на захоронение времён Великой Отечественной войны. Человеческие останки были изъяты и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.