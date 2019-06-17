Страшная находка: во Флорештах возле Реута обнаружен труп ребёнка

Страшная находка: во Флорештах возле Реута обнаружен труп ребёнка

Восьмилетний мальчик отправился на улицу играть и больше не вернулся. Бездыханное тело ребёнка обнаружили рядом с плотиной у реки Реут.

В субботу, 15 июня, житель Флорешт позвонил в полицию и сообщил, что на берегу реки нашёл детскую одежду. Несколько часов спустя ещё один местный житель 29 лет написал в полицию заявление о пропаже своего 8-летнего сына, пишет tvn.md. Мужчина опознал одежду, найденную на берегу реки.

В воскресенье спасатели обнаружили возле плотины труп мальчика. На теле погибшего не было обнаружено каких-либо признаков насильственной смерти.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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