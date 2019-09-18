Страшная находка в Слободзее: рабочие электросетей обнаружили скелет человека

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В селе Чобручи Слободзейского района рабочие электросетей обнаружили в плотных слоях грунта скелет человека. Находка была сделана при проведении ремонтных работ в полутора метрах от электростанции.

По данным mvdpmr.org, сотрудники милиции изъяли костные останки из траншеи глубиной 40 см и направили их на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить давность захоронения и причину смерти.

Специалисты предполагают, что погребение было сделано в Великую Отечественную войну. Обстоятельства выясняются.