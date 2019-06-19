Страшная находка в Штефан-Водэ: труп пропавшей в прошлом месяце женщины нашли во дворе соседа

Страшная находка в Штефан-Водэ: труп пропавшей в прошлом месяце женщины нашли во дворе соседа

Труп женщины, которая была объявлена пропавшей без вести в конце мая, был найден в водоёме в соседском дворе.

Как рассказала для deschide.md пресс-секретарь ГИП Мариана Бециву, речь идёт о 38-летней женщине, которая была объявлена в розыск 27 мая.

– Труп с признаками разложения был обнаружен 18 июня, в водоёме, находящемся в саду жителя села Ермоклия, в районе Штефан-Водэ. На теле жертвы не было признаков насильственной смерти, – уточнила Бециву.

По словам местных жителей, у погибшей остались двое детей 7 и 14 лет. Полиция проводит расследование трагического случая. Предварительно рассматривается версия самоубийства.

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