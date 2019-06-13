Страшная находка в селе Чишмикиой: в поле у дороги обнаружены человеческие останки (ФОТО)

Страшная находка в селе Чишмикиой: в поле у дороги обнаружены человеческие останки (ФОТО)

Страшную находку в селе Чишмикиой сделали местные жители. В поле у грунтовой дороги были обнаружены человеческие останки.

На полях села Чишмикиой после обильных ливневых дождей был найден гроб с человеческими останками, передаёт gagauzinfo.md со ссылкой на cesmea.md. Останки были обнаружены местными жителями вдоль полевой дороги из села Чишмикиой в село Александру Иоанн Куза, недалеко от Дома престарелых. Местными жителями были найдены череп, кости и прогнившие доски.

По словам старожилов, в здании сегодняшнего Дома престарелых ранее функционировала туберкулезная больница. А недалеко от нее было расположено кладбище, где хоронили умерших больных или тех, у кого не было родственников.

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