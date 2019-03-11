Страшная находка в Бельцах: обнаружено тело пенсионера с признаками насильственной смерти

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Инцидент произошёл 10 марта, в частном доме по ул. Уреке в Бельцах. Труп пожилого мужчины с многочисленными травмами обнаружил сосед, который обратился в экстренные службы.

На место происшествия прибыли врачи, полиция, криминалистическая служба и судмедэксперты, передаёт esp.md. По предварительной версии, мужчина 65-70 лет стал жертвой убийства.

По словам соседей, последний раз они видели погибшего накануне вечером. В округе он был известен как мастер по дереву. В последние годы пенсионер жил один, его дети и внуки проживали отдельно.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.