Страшная находка у посольства США: что говорят эксперты (ФОТО)

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К месту обнаружения человеческих костей прибыли специалисты. Находка была отправлена на дополнительное исследование.

По мнению специалистов, кости находятся в земле со времён Великой Отечественной войны и принадлежат человеку, пишет protv.md.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Натальи Стати, во время работ над установкой столбиков в парке Валя Морилор рабочие обнаружили кости и часть материи, предположительно, от военной формы. С находкой продолжают работать специалисты.