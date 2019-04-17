Страшная находка: тираспольчанка обнаружила в гараже забытые дымовые шашки

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С необычной находкой столкнулась 32-летняя жительница Тирасполя. В процессе уборки гаража, расположенного на территории её домовладения, в ящике кухонного стола женщина обнаружила полиэтиленовый пакет с тремя предметами, похожими на дымовые шашки и взрывпакет.

Тираспольчанка обратилась в милицию, пишет mvdpmr.org. Прибывшим на место правоохранителям она пояснила, что несколько лет назад этот стол ей подарила знакомая, которая в конце 2015 г. скончалась. Мебельным изделием всё это время домочадцы не пользовались.

Находку изъяли и направили на исследование. Обстоятельства инцидента выясняются.