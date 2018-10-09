Страшная авария во Флорештах: пассажир погиб, водитель и еще двое серьезно ранены (ФОТО 18+)

Инцидент произошел этой ночью вблизи села Извоаре Флорештского района. 24-летний водитель автомобиля VW Golf существенно превысил скорость и потерял управление, в связи с чем машина съехала с проезжей части и врезалась в электрический столб.

В результате происшествия погиб 22-летний пассажир. Водитель и еще двое попутчиков в возрасте 19 и 23 лет соответственно были госпитализированы с многочисленными переломами.

Национальный инспекторат патрулирования отмечает, что ежедневно около 500 водителей ловят за превышением максимально допустимой скорости движения. По этой причине за 8 месяцев этого года произошло 617 ДТП, в результате которых погибли 110 человек, а еще 735 получили травмы различной степени тяжести.

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