Страшная авария в Сынжерей унесла жизни двоих взрослых: пострадавший ребёнок госпитализирован

Страшная авария в Сынжерей унесла жизни двоих взрослых: пострадавший ребёнок госпитализирован

Два человека погибли на месте, а несовершеннолетняя попала в больницу в тяжёлом состоянии в результате ДТП. Автомобиль Dacia Logan сошёл с трассы и врезался в дерево. Трагедия произошла сегодня недалеко от села Липованка Сынжерейского района.

Как пишет deschide.md, в автомобиле находились 30-летний водитель и двое пассажиров: 40-летняя женщина и её 12-летняя дочь. Женщина с ребёнком добирались на попутке в Бельцы. По дороге водитель потерял контроль над управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, несколько раз перевернулась и врезалась в дерево.

В результате удара водитель и женщина скончались на месте. Несовершеннолетнюю пассажирку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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