Страшная авария в Сынжерей: микроавтобус развалился на части

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ДТП произошло сегодня утром в селе Цамбула Сынжерейского района. Там столкнулись микроавтобус Ford Tranzit и автомобиль Chrysler.

По предварительной версии, виновным в аварии считают 26-летнего водителя микроавтобуса, пишет deschide.md. Было установлено, что мужчина проезжал перекрёсток, не убедившись в безопасности маневра. В это время в него врезался Chrysler, который двигался по правилам.

В результате удара микроавтобус практически разорвало надвое. Один человек был госпитализирован с множественными травмами.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.