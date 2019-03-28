Страшная авария в столице: автомобиль влетел в дерево и перевернулся (ФОТО)

Страшная авария в столице: автомобиль влетел в дерево и перевернулся (ФОТО)

Серьёзное ДТП произошло на улице Подгоренилор на Старой Почте. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

По словам очевидцев, которые разместили фотографии с места ДТП в социальной сети, авария произошла этой ночью. Как утверждают некоторые свидетели, водитель скрылся с места происшествия, пишет publika.md.

По предварительной версии, причиной ДТП послужила огромная яма на дороге, в которую угодило колесо автомобиля. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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