Страшная авария в Приднестровье: пассажир погиб (ФОТО)

Страшная авария в Приднестровье: пассажир погиб (ФОТО)

41-летний мужчина погиб в результате аварии. ДТП произошло в двух километрах от села Спея. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, трое сельчан возвращались с работы из Григориополя на автомобиле марки Mercedes. 56-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортным средством. Иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

В результате ДТП водитель и 61-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, не пострадали. Пассажир, который сидел впереди, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков.

По предварительному заключению, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Автомобиль помещён на штрафплощадку.

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