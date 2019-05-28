Страшная авария в Каушанах: водитель погиб, пассажирка – в больнице

Страшная авария в Каушанах: водитель погиб, пассажирка – в больнице

Молодой человек, управлявший мотоциклом, погиб, а 16-летняя пассажирка находится в больнице после того, как транспортное средство протаранило столб. Трагедия произошла вечером 27 мая при въезде в село Опачь Каушанского района.

По данным полиции, 19-летний парень с девушкой в возрасте 16 лет ехали на мотоцикле Giantico. На повороте водитель потерял контроль над управлением, мотоцикл слетел с дороги и врезался в бетонный столб, пишет deschide.md.

В результате удара мотоцикл воспламенился. Водитель скончался на месте, а его пассажирку в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу Каушан и поместили в отделение реанимации.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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