Страшная авария в Единцах: один погибший и четверо раненых

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Один человек погиб, ещё четверо оказались в больнице после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево. Трагедия произошла минувшей ночью на выезде из села Забричаны Единецкого района.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, пять человек ехали на автомобиле Audi A4. В какой-то момент 21-летний водитель потерял контроль над управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель скончался на месте, а пассажиры были госпитализированы с различными травмами. Речь идёт о трёх жителях села Бурланешты: 18-летней девушки и двух юношах 16 и 17 лет. Также пострадал 24-летний житель села Требня. Все четверо были доставлены в районную больницу Единец, – уточнила Бециву.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.