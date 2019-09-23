Страшная авария в Чадыр-Лунге: 18-летний пассажир скончался (ФОТО)

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22 сентября в дежурную часть Инспектората полиции Чадыр-Лунга поступило сообщение о том, что на автодороге между Чадыр-Лунгой и Твардицей произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передаёт upatogagauzia.md, 21-летний житель села Бешгиоз не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате находящийся в автомобиле в качестве пассажира 18-летний молодой человек, односельчанин водителя, от полученных повреждений скончался. Сам автовладелец отделался ссадинами.

Тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было начато уголовное преследование, мужчина задержан на 72 часа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.