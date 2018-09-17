Страшная авария в Бельцах: погиб один человек

Страшная авария в Бельцах: погиб один человек

ДТП произошло сегодня утром на одной из улиц северной столицы Молдовы.

Согласно информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – KIA Rio и Dacia Logan. За рулем первой машины находился 45-летний мужчина, за рулем второй – 37-летний, пишет protv.md.

В результате сильнейшего столкновения водитель KIA Rio оказался заблокированным в искореженном автомобиле. Он был извлечен спасателями и отправлен в больницу, однако скончался по дороге. Второй водитель госпитализирован с различными травмами.

Все обстоятельства ДТП и его виновника предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

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