Страшная авария в Аненах: есть погибший и раненые (ФОТО)

Страшная авария в Аненах: есть погибший и раненые (ФОТО)

54-летний мужчина погиб на месте, ещё четверо молодых людей получили травмы после того, как автомобиль, в котором они находились, столкнулся с грузовиком. Авария произошла 2 мая в селе Ботнарешты Новоаненского района, близ села Кобуска Ноуэ.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на главную дорогу, не убедившись в отсутствии других машин. В итоге автомобиль столкнулся с “ЗИЛ”, пишет publika.md.

В салоне легкового авто находилось 4 молодых людей в возрасте от 17 до 21 года. Они отделались незначительными травмами.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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