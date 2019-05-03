Страшная авария в Аненах: есть погибший и раненые (ФОТО)

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54-летний мужчина погиб на месте, ещё четверо молодых людей получили травмы после того, как автомобиль, в котором они находились, столкнулся с грузовиком. Авария произошла 2 мая в селе Ботнарешты Новоаненского района, близ села Кобуска Ноуэ.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на главную дорогу, не убедившись в отсутствии других машин. В итоге автомобиль столкнулся с “ЗИЛ”, пишет publika.md.

В салоне легкового авто находилось 4 молодых людей в возрасте от 17 до 21 года. Они отделались незначительными травмами.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.