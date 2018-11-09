Страшная авария у Страшен: столкнулись 3 машины (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись сегодня около села Буковат Страшенского района. Одна машина врезалась в дерево и опрокинулась.



По словам свидетелей, инцидент произошёл около 14:00. Один из водителей попытался избежать столкновения с автомобилем, который внезапно затормозил перед ним. Из-за этого водитель выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От сильного удара грузовик занесло, он врезался в дерево и опрокинулся, сообщает protv.md.

На месте находятся полиция и машина скорой помощи. О жертвах пока не сообщается.