Страшная авария на трассе Тирасполь-Рыбница: один человек погиб, пятеро – в больнице (ФОТО)

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На трассе Тирасполь-Рыбница между сёлами Бутучаны и Попенки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, 25-летний водитель Audi не справился с управлением, выехал на полосу встреченного движения и совершил лобовое столкновение с BMW. За рулём автомобиля находился 20-летний молодой человек, который вместе с четырьмя попутчиками следовал из столицы в Рыбницу. Очевидцы аварии вызвали скорую помощь и милицию.

Столкновение было такой силы, что водителя Audi выбросило из салона автомобиля, он был госпитализирован в реанимационное отделение Рыбницкой ЦРБ. Туда же были помещены ехавшие во встречной машине мужчина, 27 лет, и девушка, 21 года, которую спасателям пришлось извлекать из салона с помощью специальных инструментов. В больницу с травмами также были доставлены водитель и 22-летний пассажир BMW. Ещё одна следовавшая вместе с ними девушка, 24 лет, скончалась на месте ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить в каком состоянии находились водители, управляя транспортными средствами.