Страшная авария на трассе Кишинёв-Хынчешты унесла жизнь новорожденного

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Вчера, 24 июня, на трассе Кишинёв-Хынчешты, вблизи населённого пункта Фундул Галбеней Хынчештского района, произошло ДТП, в результате которого скончался новорожденный.

Как сообщили в ИП Яловен, на место происшествия прибыла оперативная группа, которая установила, что на трассе R-3 Кишинёв-Хынчешты, на повороте вблизи населённого пункта Фундул Галбеней Хынчештского района, произошла авария. По данным полиции, 31-летний житель столицы, который находился за рулём автомобиля марки Mercedes, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF, за рулём которого находился 40-летний житель села Каплань Штефан-Водского района.

Кроме водителя в легковом автомобиле находилась его супруга и их ребёнок 2019 года рождения. После аварии малыш был госпитализирован, однако в результате полученных травм скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства трагедии.