Страшная авария на трассе Кишинев – Новые Анены: один человек погиб

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32-летний мужчина погиб в результате инцидента, произошедшего минувшим вечером на трассе Кишинев – Новые Анены.

По информации полиции, машина марки “Нива”, которой управлял погибший, выехала на встречную полосу и врезалась лоб в лоб с машиной марки “Nissan”, а затем сзади в нее влетела “Skoda”.

От полученных травм водитель “Нивы” скончался на месте. 60-летний водитель “Nissan”, житель Кишинева, был доставлен в больницу с переломами. Еще два человека, пострадавших в ДТП, от госпитализации отказались.

Обстоятельства ДТП выясняются.