Страшная авария на трассе Кишинев – Новые Анены: один человек погиб

Страшная авария на трассе Кишинев – Новые Анены: один человек погиб

32-летний мужчина погиб в результате инцидента, произошедшего минувшим вечером на трассе Кишинев – Новые Анены. 

По информации полиции, машина марки “Нива”, которой управлял погибший, выехала на встречную полосу и врезалась лоб в лоб с машиной марки “Nissan”, а затем сзади в нее влетела “Skoda”.

От полученных травм водитель “Нивы” скончался на месте. 60-летний водитель “Nissan”, житель Кишинева, был доставлен в больницу с переломами. Еще два человека, пострадавших в ДТП, от госпитализации отказались.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md