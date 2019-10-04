Страшная авария на трассе Хынчешты-Кишинёв: столкнулись трактор и автомобиль (ВИДЕО)

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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 3 октября, на трассе Хынчешты-Кишинёв. В результате столкновения трактор с прицепом перевернулся, а автомобиль получил серьёзные технические повреждения.

Видеозапись, сделанная с места происшествия, была опубликована в социальной сети. Судя по кадрам, трактор с прицепом перевернулся, а передняя часть машины была помята, лобовое стекло – треснуто. Пострадал ли кто-то в результате ДТП – неизвестно, предаёт echipa.md.

Все обстоятельства аварии выясняются.