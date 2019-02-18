Страшна в гневе: жительница столицы разбила стекло машины сожителя

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Хотела отомстить, но попала в полицию. Поссорившись со своим 28-летним сожителем, 32-летняя женщина разбила стекло его машины. Инцидент произошёл вчера на улице Онисифор Гибу в районе Буюканы.

В полицию обратился прохожий, который заметил во дворе жилого дома машину с повреждённым стеклом и следами крови. По данным полиции, девушка ударила по лобовому стеклу тяжёлым предметом, но в результате поранила руку, из-за чего на машине остались следы крови, пишет deschide.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Виновница рискует получить штраф в размере 52 000 леев или 3 года тюрьмы.