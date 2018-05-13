Странный светящийся летящий объект запечатлели над Кишиневом (ВИДЕО)

Странный светящийся летящий объект запечатлели над Кишиневом (ВИДЕО)

“НЛО” попало в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.

На видео запечатлено, как внезапно в кадре появляется ярко светящийся объект, который достаточно быстро летит, и спустя несколько секунд исчезает.

Читатели паблика в соцсети, где было выложено видео, живо заинтересовались объектом. Никто из них не поверил в его “инопланетность”, но выдвинули немало гипотез, серьезных и шутливых, о том, что же это могло быть.

– Метеорит, на Челябинск полетел.

– Зелёные человечки.

– Доставка с Амазона дронами. Извините кому помешал, это мне!

– Дрон или беспилотник…..скорость малая очень.

– Экспресс доставка пиццы.

– Это Иридиум наверняка.

– Почтовый голубь с подсветкой!

– Пролетел над моим домом, очень низко. Никогда не летали до сих пор. Но к сожалению самолёт.

– Точно не он. Самолёты так не светятся, да и на посадку, в глиссаде скорость поменьше.

– Кометой это точно быть не может.

В итоге пользователи так и не пришли к общему мнению.

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