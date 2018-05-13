Странный светящийся летящий объект запечатлели над Кишиневом (ВИДЕО)

“НЛО” попало в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.

На видео запечатлено, как внезапно в кадре появляется ярко светящийся объект, который достаточно быстро летит, и спустя несколько секунд исчезает.

Читатели паблика в соцсети, где было выложено видео, живо заинтересовались объектом. Никто из них не поверил в его “инопланетность”, но выдвинули немало гипотез, серьезных и шутливых, о том, что же это могло быть.

– Метеорит, на Челябинск полетел. – Зелёные человечки. – Доставка с Амазона дронами. Извините кому помешал, это мне! – Дрон или беспилотник…..скорость малая очень. – Экспресс доставка пиццы. – Это Иридиум наверняка. – Почтовый голубь с подсветкой! – Пролетел над моим домом, очень низко. Никогда не летали до сих пор. Но к сожалению самолёт. – Точно не он. Самолёты так не светятся, да и на посадку, в глиссаде скорость поменьше. – Кометой это точно быть не может.

В итоге пользователи так и не пришли к общему мнению.