Странный светящийся летящий объект запечатлели над Кишиневом (ВИДЕО)

“НЛО” попало в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.
На видео запечатлено, как внезапно в кадре появляется ярко светящийся объект, который достаточно быстро летит, и спустя несколько секунд исчезает.
Читатели паблика в соцсети, где было выложено видео, живо заинтересовались объектом. Никто из них не поверил в его “инопланетность”, но выдвинули немало гипотез, серьезных и шутливых, о том, что же это могло быть.
– Метеорит, на Челябинск полетел.
– Зелёные человечки.
– Доставка с Амазона дронами. Извините кому помешал, это мне!
– Дрон или беспилотник…..скорость малая очень.
– Экспресс доставка пиццы.
– Это Иридиум наверняка.
– Почтовый голубь с подсветкой!
– Пролетел над моим домом, очень низко. Никогда не летали до сих пор. Но к сожалению самолёт.
– Точно не он. Самолёты так не светятся, да и на посадку, в глиссаде скорость поменьше.
– Кометой это точно быть не может.
В итоге пользователи так и не пришли к общему мнению.