Странный объект в небе над Кишиневом напугал горожан (ВИДЕО)

Необычный феномен можно было наблюдать рано утром сегодня, 26 декабря.

По словам очевидцев, странное свечение, направленное только в одну сторону, появилось сначала в виде небольшой точки, затем стало быстро увеличиваться, достигнув больших размеров. Необычный свет, как от автомобильной фары, осветил половину неба, и спустя несколько минут бесследно исчез.

– Сначала мне показалось, что это свет от какого-то самолета, но потом родилась мысль о ядерном взрыве. Зрелище было страшное, – рассказал порталу “Аргументы и факты в Молдове” очевидец, попытавшийся снять на видео происходящее.

Фотографии странного объекта стали появляться в соцсетях. Пока жители страны гадают, что это было, власти никак не комментируют инцидент.

Стоит отметить, что этот объект был замечен во многих странах: в России, Украине, Румынии. Над Одессой его удалось запечатлеть весьма четко. В российских СМИ стала появляться информация, что свечение шло от ракеты, запущенной на полигоне Капустин Яр, находящемся в северо-западной части Астраханской области Российской Федерации.