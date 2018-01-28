Странный маневр водителя, едва не приведший к аварии, озадачил кишиневцев (ВИДЕО)

Инцидент произошел днем в субботу, 27 января, на столичном бульваре Дачия, и был запечатлен на видеорегистратор.

На видео, выложенном в соцсеть, видно, как один из автомобилей в потоке машин впереди внезапно, без видимых причин, начинает “вилять” и в итоге вылетает на разделительную полосу, чудом не задев другие машины.

Пользователи соцсети разделились во мнениях, что послужило причиной такого внезапного маневра. Некоторые предположили, что у автомобиля лопнуло колесо, другие – что это был специальный прием для остановки машины на льду. Еще один пользователь предположил, что водитель хотел перестроиться в другой ряд, однако ему сзади посигналили, и он от испуга резко дернул руль.

Впрочем, большинство посмотревших видео сошлись во мнении, что водитель во время управления слишком увлекся телефоном. Эту версию подтвердил другой водитель, который, по его словам, на момент инцидента ехал рядом.

Видео: facebook/Город без маршруток/Alex Spoiala