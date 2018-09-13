Странную причастность либералов к ДТП с участием президента выявил Богдан Цырдя

Странную причастность либералов к ДТП с участием президента выявил Богдан Цырдя

Депутат Партии социалистов обнародовал на своей странице в социальной сети очередную порцию фактов, ставящих под сомнение “случайность” аварии с участием машины главы государства. 

– А ничего, что грузовик, который врезался в кортеж президента, принадлежит фирме Avicola Floreni, кoторая, в свою очередь, связана с либералом Валериу Мунтяну? И правда, что брат Мунтяну – заместитель директора СИБ, соответственно, имеет доступ к секретной информации, включая маршруты кортежа президента (на всех машинах президента есть GPS, которые автоматически всю информацию отправляют в СИБ и в службу Госохраны (SPPS)? – отметил он. 

Ранее политолог опубликовал и другие странные факты об аварии с главой государства.

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