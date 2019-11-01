Странное поведение сдало преступника: в Бендерах задержали мужчину с наркотиками в пакете

0

Сотрудники патрульно-постовой службы города Бендеры обнаружили у местного жителя 200 граммов маковой соломки.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, ночью во время патрулирования, милиционеры заметили припозднившегося прохожего. Гражданин явно спешил и вёл себя очень странно: лицо скрывал под капюшоном, куртку плотно прижимал себе, скрестив руки на животе.

Заинтересовавшись, правоохранители предложили подозрительному незнакомцу предъявить документы. Он замешкался и, пытаясь сбежать, выбросил на асфальт объёмный полиэтиленовый пакет. Как выяснилось позже, в нём оказалось наркотическое средство.

Мужчина был задержан, запрещённое вещество изъято. По его словам, наркотики он приобрёл за 900 леев для личного употребления. Выяснилось, что 37-летний гражданин уже был осуждён, в местах лишения свободы он провёл много времени.

По факту незаконного хранения наркотических средств проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.