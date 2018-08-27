Странное поведение молдавского водителя в Румынии привело к серьезному ДТП

Авария, в которой пострадали 6 человек, среди которых ребенок, произошла сегодня утром около 04.00 в коммуне Тутова.

Так, 43-летний водитель из Молдовы, который находился в автомобиле с 45-летней женщиной и ее 20-летней дочерью, в какой-то момент стал вести машину хаотично, “виляя” из стороны в сторону. В итоге этот автомобиль врезался в другой, Opel Astra, в котором ехала целая семья: 32-летний водитель, его жена и 4-летняя дочь. На момент столкновения Opel Astra был припаркован на обочине дороги, а семья только что вышла из машины, пишет vremeanoua.ro.

Сильнее всех при ДТП пострадал водитель Opel Astra, которого ударом отбросило в сторону. Женщина и ребенок пострадали меньше. Травмы получили также молдаванин и его пассажирки, но их жизням ничто не угрожает. Все участники аварии были доставлены в больницу.

Все обстоятельства аварии предстоит установить полиции.