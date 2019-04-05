Страна ночных призраков. Отказавшись от дружбы с Россией, Болгария вымирает

Страна ночных призраков. Отказавшись от дружбы с Россией, Болгария вымирает

В советские времена за пределами СССР для нас не было республики ближе, чем «братушки». Впоследствии страна переориентировалась в своей политике на Запад. Обозреватель «АиФ» приехал в Софию узнать, как теперь живут болгары…

«Мне в каких-то районах позд­но вечером страшно ходить, – рассказывает бывший директор библиотеки в Софии Константин Мирчев. – Сплошная тьма – целые дома стоят пустыми. Иду через квартал – ни одно окно не светится. Один раз показалось – видел человека, подхожу ближе – нет, привиделось… Вот так сейчас и живём: ближе к ночи во многих местах можно встретить только призраков». С 1989 по 2019 г. население Болгарии уменьшилось с 9 до 7 млн человек, поставив страну на первое место в мире по убыли её граждан. Согласно прогнозам социологов, ещё через 30 лет в стране останется только 5,5 (!) млн жителей. «Я сам радовался свержению в 1989 г. коммунистического лидера страны Тодора Живкова, – вспоминает Константин Мирчев. – Мне казалось – впереди будет только рай. Жизнь вскоре сильно ухудшилась по причине «шоковых» экономических реформ, нас просили потерпеть. В 2007-м Болгария вступила в ЕС, и я думал – вот, мы же к этому стремились, отныне мы часть богатого Запада. Увы, моя страна превращается в безлюдную пустыню…»

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«Тут просто ад»

Фермер Мустафа Гаджиев не может вести себя спокойно, когда говорит о Евросоюзе. Половина его слов – отборный мат, я с трудом продираюсь сквозь ругательства. «Я всю жизнь выращиваю «турецкий» табак на участке в горах, другого источника доходов у меня нет. C 2010 г. чиновники ЕС уже дважды пытались запретить производство этого типа табака в Болгарии, хотя в бизнесе занято 200 тыс. человек – сами крестьяне, сушильщики табачных листьев, продавцы… У меня нет сомнений, что Евросоюз добьётся своего: тогда моя семья потеряет свои посевы и разорится. Когда говорят «ЕС вам всё компенсирует», мне становится смешно: наши министры разворуют любую западную помощь. Куда я денусь? Да поеду мыть посуду во Францию или Германию, другого выбора нет».

Влилась в «Турецкий поток». Зачем Болгарии участие в российском газопроводе

С 1989 г. Болгария делает всё так, как хочет Запад. Например, по настоянию ЕС и США дважды останавливала в 2014 г. строительство газопровода «Южный поток», предназначенного для поставок голубого топлива из РФ на Балканы. В результате Россия отказалась от проекта, и Болгария потеряла 3 млрд долларов как плату за транзит – разумеется, ей их никто не возместил. В прошлом году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов извинился перед Россией за срыв «Южного потока» и призвал простить болгар.

Проходя по улицам Софии, я часто встречаю нищих. «Это в основном цыгане, клянчить деньги – профессия организованная», – морщатся местные жители. Но среди по­прошаек хватает и пенсионеров, и ­бездомных. В Болгарии – самая маленькая в ЕС минимальная зарплата (с 1 января – 280 евро), поэтому граждане страны уезжают кто куда – сотнями тысяч. Болгар легко встретить по всему миру – они заворачивают шаурму в Афинах, метут улицы в Париже, торгуют контрабандными сигаретами в Берлине, моют полы в туалетах Рима. Я разговариваю с 28-летним Мирчей Василевым, уже три года работающим продавцом в супермаркете Гамбурга, – он вернулся в Софию забирать свою семью. «Почему вы не живёте в Болгарии?» – «Зачем? – грустно отвечают мне. – Тут просто ад».

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В ЕС по самые помидоры

– Такие же вещи происходят в Литве и Латвии, – объясняет Любомир Симеонов – хозяин фирмы, устраивающей на работу болгар в ЕС. – Там, как и у нас, местные политики страстно боролись против зависимости от России и попали в полную кабалу к Западу. Отсюда уже уезжают в Европу и Америку целыми городами – батрачить на богачей за копейки. Дворники, сантехники, уборщицы, строители, официанты – вот участь молодёжи Болгарии. В нашем гимне «Милая Родина» были слова: «Дружно, братья болгары, с нами Москва в мире и в бою». В 1990-м эти слова вычеркнули – дескать, не хотим зависеть от русских, добрый Запад нам поможет. Болгария не была марионеточным государством во времена Живкова, мы далеко не во всём слушались Кремля. А сейчас нам и возразить нельзя, в Брюсселе сразу щёлкает кнут – по местам!

Евросоюз полностью по­глотил экономику маленькой балканской республики. Супермаркеты в столице – из австрийской и немецкой сетей. Среди продуктов на прилавках выделяется «своё производство»: с ярлычками в виде болгарского флага оно выглядит каплей в море. Я был в Болгарии 5 лет назад, с тех пор стало ещё хуже. Помидоры голландские, яблоки испанские, картофель французский. А ведь ещё не так давно Болгария считалась одним из лидеров сельхозпродукции в регионе, да и у нас прекрасно помнят болгарские томаты, перец, лечо, консервированный горошек. Однако фермерство умирает. По­требителей всё меньше, Россия, отвечая на введённые против неё санкции, покупать местную еду перестала, Западу болгарские фрукты и овощи даром не нужны. Болгария является самой коррумпированной страной Евросоюза, и взяточничество за годы пребывания в «братской семье европейских народов» не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось. Согласно Transparency International, воровство в республике остаётся на уровне таких государств, как Вануату и Буркина-Фасо. Любой, даже самый маленький вопрос не обходится без взятки должностному лицу. «Моего мужа-бизнесмена «кинул» на день­ги православный священник, не отдав долг, – со вздохом сообщает гражданка РФ Виктория Анненская (имя изменено. – Авт.), живущая в Болгарии уже 15 лет. – Заявление в полицию не помогло – у «батюшки» оказались связи среди министров».

Болгария
В магазинах не встретишь местных овощей и фруктов. Помидоры из Голландии, картофель из Франции. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Кто же сейчас кукловод?»

– Нам сейчас говорят: Болгария была ненастоящим государством, Живков – кукла, а в Кремле сидели кукловоды, – говорит бывший сотрудник Министерства просвещения Христо Трайчев. – Но во время сотрудничества с Совет­ским Союзом русские не открывали тут свои сети магазинов, не указывали болгарским фермерам, что им выращивать у себя на полях, и не отправляли болгарских солдат на войну в Афганистане. Мы не были нищими, не мыли посуду и не драили полы в Москве или Ленинграде. А американцы заставили современные власти послать наших военных в Ирак, откуда 13 болгар вернулись в цинковых гробах, несколько десятков – инвалидами. Так кто же сейчас настоящий кукловод, где реальная независимость, которую нам обещали? Конечно, люди уезжают, для чего здесь жить? Сам бы тоже уехал, да старый уже.

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«Простите, мы вас предали». Почему России так часто не везёт с друзьями?

Я беседую с группой болгарской молодёжи. У всех разные мечты – после окончания института устроиться в Великобритании, США, Канаде, Германии. «А в Болгарии?» – спрашиваю я. На меня смотрят с удивлением: «Зачем?» То, что болгары отказались от социализма, неудивительно – мы сами оставили в прошлом эту систему. Другое дело, следовало ли закапывать старинную дружбу с братским народом и падать в объятия Запада? Теперь дела по импорту газа с РФ ведёт Германия, а Болгария осталась у разбитого корыта: ни денег за транзит, ни поставок продуктов в Россию.

Правительство недавно ввело в действие программу «Оставайтесь на родине!», рекламируя прелести жизни дома. Но, судя по очередям в агентства по устройству на работу за границей, Болгария продолжит вымирать.

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