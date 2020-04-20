Страхование: подготовка к путешествию

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Страхование, включенное в стоимость тура, организованного турагентом, обеспечивает только очень базовую защиту. Таким образом, турагентство позволяет клиентам его платное расширение для восьмидневного тура. Является ли покупка полиса наиболее выгодной возможностью?

Узнать нужна ли страховка для выезда за границу можно на официальном сайте. Туристическую страховку для поездки с туристическим агентом можно приобрести и самостоятельно. Ниже мы сравниваем пакеты, предлагаемые Тинькофф, с полисами, которые вы можете приобрести самостоятельно.

По закону туроператоры обязаны страховать клиента, отправляющегося в зарубежную поездку по медицинским расходам и последствиям несчастных случаев (ННВ). Цена этой самой базовой страховки включена в стоимость тура. Однако столь узкий круг часто не обеспечивает должной защиты, тем более что законодатель не указал минимально требуемых гарантированных сумм. На практике обычно оказывается, что базового страхования недостаточно.

Страховка банка Тинькофф рекомендует своим клиентам платное расширение базового пакета. Он предлагает два варианта – стандартный и оптимальный пакет. Они различаются между собой по диапазону, а также по цене. Кроме того, Тинькофф предлагает клиентам возможность расширить защиту от медицинских расходов и последствий несчастных случаев на события, происходящие в нетрезвом виде. Для стандартного пакета это предполагает доплату.

Ответ на этот вопрос, конечно, зависит от индивидуальных предпочтений, а косвенно и от места, куда он собирается, и характера поездки. Но чтобы облегчить принятие решения, ниже мы подготовили сравнение страхования на восьмидневную поездку в Таиланд, одно из самых популярных экзотических направлений. Учитывая диапазон наиболее важных рисков, мы собрали выбор большинства клиентов, стандартное предложение страхования Тинькофф и три предложения индивидуального страхования.

Как мы уже упоминали, в Тинькофф вы также можете выбрать оптимальный вариант. Страховой охват будет намного шире – медицинские расходы будут неограниченными, а также вы сможете рассчитывать на дополнительные пособия, например, страхование спортивного инвентаря. Однако стоимость полиса будет намного выше.

Сравнивая стандартный вариант страхования Тинькофф и полис, приобретенный индивидуально, в большинстве аспектов выгоднее приобретать полис самостоятельно. Основным преимуществом является более высокая сумма медицинских расходов, которые на самом деле являются ключевым компонентом туристического страхования. Гарантированная в стандартном страховании сумма в размере до 250 000 рублей может быть недостаточной.