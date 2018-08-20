Страх или осторожность? Парламент окружили забором и поставили два турникета (ФОТО)

Страх или осторожность? Парламент окружили забором и поставили два турникета (ФОТО)

Вход в здание парламента Молдовы со стороны двора отныне охраняется не только карабинерами, но и внушительным металлическим забором и двумя турникетами.

Работы по “заковыванию в металл” здания законодательного органа страны находятся на завершающей стадии. Сейчас рабочие заняты установкой ворот у парковки. Высота забора составляет 2,5 метра, он имеет протяженность 240 метров, пишет realitatea.md.

Сами работы стартовали в конце 2017 года, пресса тогда писала, что стоимость их составляет около 5 млн леев.

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