Страх и ужас в автобусе рейса Болгария-Кишинёв: водитель “летел” на огромной скорости (ФОТО, ВИДЕО)

Страх и ужас в автобусе рейса Болгария-Кишинёв: водитель “летел” на огромной скорости (ФОТО, ВИДЕО)

Пассажиры автобуса рейса Болгария-Кишинёв, которые возвращались домой 18 сентября, пережили настоящий кошмар. Водитель ехал на высокой скорости и долго не останавливался, несмотря на то, что его об этом просили пассажиры.

Один из пассажиров опубликовал в социальной сети видео, на котором видно, что люди напуганы и возмущены поведением водителя, передаёт jurnal.md.

–  Несколько раз автобус едва не перевернулся из-за высокой скорости. Мы просили водителя снизить скорость, но он проигнорировал. Нам даже не разрешили выйти в туалет, потому как он не хотел останавливаться. У многих из-за такой атмосферы ухудшилось состояние, но водитель даже тогда не отреагировал, – написал очевидец событий.

По словам пассажиров, они были вынуждены часами ждать, пока водитель все-таки согласился остановиться.

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