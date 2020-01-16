Страдавшая неизлечимой болезнью жительница столицы покончила с собой

Страдавшая неизлечимой болезнью жительница столицы покончила с собой

Труп 61-летней женщины был найден сегодня днем в ее квартире в столичном секторе Ботаника. Она страдала неизлечимой болезнью и покончила с собой. 

– Умершая произвела выстрел в голову из оружия, которым владела законно, – рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. 

Рядом с трупом была найдена прощальная записка, пишет deschide.md.

– Прошу в моей смерти никого не винить. Я больна онкологией. Это эвтаназия, – говорится в послании. 

Обстоятельства случившегося выясняются.

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