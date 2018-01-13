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Страдающая провалами в памяти пожилая женщина пропала в Штефан-Водэ

Страдающая провалами в памяти пожилая женщина пропала в Штефан-Водэ

Пенсионерку не могут найти уже третий день.

Вильчинская Евгения Александровна 74 лет ушла из дома 11 января, однако так и не вернулась.  По последним данным, похожую женщину видели по дороге в сторону Каушан.

Приметы: рост 175 см, была одета в коричневую куртку, серую шапку, ботинки.

Коме того, известно, что у пропавшей есть проблемы с сердцем, давлением и памятью.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по номерам: 069242117 (дочка Татьяна) или  069664088 (Елена).

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