Сторонники Нэстасе призывают убивать тех, кто не поддерживает его (ВИДЕО)

Вопиющий инцидент произошел сегодня на встрече кандидата так называемых проевропейских сил Андрея Нэстасе со своими избирателями.

После того, как Нэстасе, испугавшись открытых дебатов с кандидатом Партии социалистов Ионом Чебаном, четыре раза не пришел на них, Чебан решил сам прийти на встречу с Нэстасе. Последний не на шутку перепугался и взмок, когда социалист вошел в зал. По всей видимости, решив, что лучшая защита – нападение, не выпуская микрофон из рук и не дав Чебану сказать ни слова, Нэстасе начал агитировать своих избирателей против социалиста. В один из таких моментов “во всей красе” проявился один из сторонников “проевропейца”, который продолжил начатую Нэстасе фразу, что нужно делать с такими, как Чебан и теми, кто его поддерживает.

– Убивать! – последовал выкрик из зала.

Говорящий момент попал на видео, которое на своей странице в соцсети разместил кандидат ПСРМ.

– Что нужно делать с людьми, как Ион Чебан. Сторонники Нэстасе. Стоп-кадр. Пусть все знают. Человек, который это кричит, унизительно атаковал и мою маму, – добавил социалист.