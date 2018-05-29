Сторонник Нэстасе пытался сорвать дебаты двух кандидатов (ВИДЕО)

Агрессивно растолкав очередь тех, кто должен был задавать вопросы Иону Чебану и Андрею Нэстасе, мужчина подошел к самой трибуне и потребовал от кандидата Партии социалистов дать ему микрофон.

Мужчину едва не вывели из зала подоспевшие на помощь полицейские, однако сторонник кандидата ППДП согласился вернуться в зрительный зал и дождаться своей очереди. Чебан, в свою очередь, предложил дать ему микрофон, чтобы тот задал интересующий его вопрос.

Момент попал на видео.

Напомним, что ранее отличился еще один сторонник и, по некоторой информации, член партии “Платформа достоинства и правды”, который призвал убивать таких, как Ион Чебан и его сторонники.